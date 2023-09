Kate Winslet considera que as jovens atrizes já “não têm medo” de expor os abusos que sofrem, no âmbito do movimento #MeToo.

Em entrevista à Vogue, a atriz, de 47 anos, disse que passou anos a ser "apontada" e "ridicularizada" antes que as mulheres da indústria do entretenimento conseguissem unir forças para exporem as décadas de grandes abusos que sofreram, mas agora sente que tudo isso “valeu a pena”.

“Oh, meu Deus! Esta é a melhor parte. As jovens atrizes agora não têm medo. Isso deixa-me muito orgulhosa", começou por dizer a atriz.

“E eu penso, sim, tudo aquilo [que vivemos], toda a luta, todo o uso da minha voz durante anos, muitas vezes sendo apontada e ridicularizada - eu não quero saber! Tudo valeu a pena. Porque a cultura está a mudar de uma forma que eu jamais, nem nos meus sonhos mais loucos, poderia imaginar aos meus 20 anos… fortaleceu-me totalmente".

