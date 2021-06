Kate Winslet é uma das mais consagradas atrizes, a qual se revela marcante nos projetos em que participa. A artista de 45 anos não tem medo de se entregar às suas personagens, mesmo nas cenas mais íntimas que exigem nudez.

No entanto, conforme a própria referiu numa entrevista ao New York Times, estas cenas podem estar a terminar na sua carreira.

"Acho que os meus dias em que faço nudez estão a ficar contados", notou, enquanto falava do se mais recente desafio - 'Mare of Easttown'. "Já não me sinto confortável a fazê-lo. Nem sequer tem a ver com a idade, na verdade", notou. "Chega a um ponto em que as pessoas pensam, 'lá vem ela outra vez'", completou.

Recorde-se que uma das cenas mais míticas de nudez protagonizadas por Winslet foi no filme 'Titanic' (1997) onde esta posa para a personagem interpretada por Leonardo DiCaprio.

Leia Também: Próxima minissérie da HBO conta com Kate Winslet. Veja o trailer