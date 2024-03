A princesa de Gales tornou-se na protagonista da atualidade por um motivo que poucos imaginariam: Os seus retoques amadores com Photoshop. Kate Middleton apareceu sorridente numa fotografia com os três filhos no Dia da Mãe (celebrado no último domingo, 10 de março, no Reino Unido).

A foto não deixou de gerar polémica desde então e a própria princesa já veio pedir desculpa pelos seus erros de "fotógrafa amadora".

Deixando de lado as teorias da conspiração que se têm criado em torno de Kate, há um novo detalhe sobre essa imagem que está a levantar questões: Kate Middleton está ou não a usar sua aliança de casamento?

© Instagram_princeandprincessofwales

Olhando para a fotografia parece que não, embora seja difícil ver totalmente os dedos da mão direita. No entanto, a explicação para a ausência da aliança pode ser simples.

O médico Martin Scurr, especialista em medicina geral, deu a sua opinião em entrevista ao jornal Daily Mail, explicando que a causa pode ser a perda de peso da princesa, que torna o anel demasiado grande para o seu dedo. "Não é incomum que isso ocorra após uma cirurgia abdominal, como a que a princesa de Gales acabou de fazer", afirma o médico.

