9 de janeiro de 1982: Kate Middleton nasceu num dia frio de inverno, no Hospital Royal Berkshire, em Reading. Carole e Michael Middleton estavam longe de imaginar que ao colo tinham a futura rainha britânica.

Conta o biógrafo real Robert Jobson no livro 'Catherine - A Futura Rainha' que a princesa de Gales era uma "criança inteligente e bonita".

Kate passou metade da infância no estrangeiro, mais precisamente na Jordânia, depois do pai ter aceitado um emprego no país. Em 1986 regressa ao Reino Unido, onde cresce, sempre dedicada aos desportos.

A sua aparência, realça Jobson, não era a mais atraente, até ter atingido a adolescência. "A reviravolta deu-se durante umas férias de verão, quando, aos dezasseis anos, se transformou numa beldade. O seu comportamento mudou, quando, finalmente, se conseguiu livrar do aparelho dentário de adolescente".

Terminado o ensino secundário, Kate decidiu tirar um ano sabático. Chegou a conseguir entrar em História da Arte, na Universidade de Edimburgo, mas decidiu dar um passo atrás. "Acabou por se candidatar ao curso de História da Arte na Universidade de St. Andrews", a mesma que o príncipe William viria a frequentar.

Apesar de já se terem conhecido antes da universidade, durante o curso é que se aproximaram. Inicialmente eram amigos, mas a relação evoluiu e surgiram sentimentos que ligariam para sempre os dois.

"Fomos amigos durante mais de um ano e, a partir daí, as coisas começaram a florescer. Passámos mais tempo um com o outro, demos umas boas gargalhadas, divertimo-nos imenso e apercebemo-nos de que partilhávamos os mesmos interesses e passámos um bom bocado", disse Kate Middleton numa entrevista que deu após anunciar o noivado com o príncipe William.

Um caminho árduo do namoro até ao noivado...

Mas o caminho até aqui não foi fácil. Kate chegou a ser intitulada pelos jornais britânico como 'Watie Katie', devido ao tempo que William demorou até a pedir casamento, o que apenas aconteceu em 2010, praticamente uma década depois de se terem conhecido.

"Na companhia de William, ela dançava nas discotecas mais badaladas e desfrutava do tratamento VIP que acompanhava o namoro com um príncipe. Quaisquer paparazzi intrusivos eram afastados rapidamente pelos agentes de proteção armados da Scotland Yard, garantindo o mínimo de confusão. Tal facto poderia ter dado a volta à cabeça de algumas jovens, mas Catherine não se deixava intimidar pelo aparato da realeza. Astuta e perspicaz, manteve-se firme, sem se deixar afetar pelo aparente glamour", diz Robert.

Na perspetiva do autor, Kate "amava William por quem ele era e não pela sua posição real". E esse amor foi o que levou à sua resistência, quer perante a pressão da família real, quer dos paparazzi, que insistiu em persegui-la, enquanto tentava levar uma vida normal.

A resistência da princesa ficou ainda mais provada em 2007, quando William - com medo do futuro - decide terminar o namoro. O afastamento, contudo, durou apenas alguns meses, até os dois se encontrarem numa festa. "Assim que ela chegou, vestida de enfermeira, William foi ter com ela. Passaram a primeira parte da noite embrenhados na conversa, antes de irem para a pista de dança. Inevitavelmente, acabaram por se beijar. Não se largaram e, quando os amigos disseram, a brincar, que deviam arranjar um quarto, foram-se embora juntos".

Finalmente! O dia em que William 'put a ring on it'

O pedido de casamento surgiu, por fim, durante umas férias no Quénia com um anel de noivado que pertencia à mãe, a princesa Diana.

"Queria dar-lhe a oportunidade de ver como era a realidade e de se afastar, se fosse necessário, antes que tudo se tornasse demasiado complicado", notou William na entrevista de noivado após ser questionado sobre o motivo pelo qual demorou tanto tempo.

Ouvindo-o, Kate saiu em sua defesa: "Acho que quando se anda com alguém durante muito tempo, acabamos por nos conhecer muito, muito bem… Passamos pelos momentos bons e pelos maus, tanto a nível pessoal como na relação".

Os dois subiram ao altar a 29 de abril de 2011. Kate Middleton brilhou com um vestido desenhado por Sarah Burton, de Alexander McQueen e tiara Cartier, conhecida como Tiara Halo.

2024: O ano mais difícil da vida de Kate

2024 foi um ano de teste para Kate Middleton. Logo em janeiro, a mulher do príncipe William foi submetida a uma cirurgia abdominal.

"A princesa de Gales agradece o interesse que esta declaração irá suscitar. Espera que o público compreenda o sei desejo de que a sua informação médica pessoal permaneça privada", comunicou Kensington à época, sem revelar mais pormenores, o que deu origem a uma série de especulações.

Em março, Kate confirma, finalmente, o seu diagnóstico de cancro através de um vídeo no qual fala sobre a doença e os tratamentos.

"A cirurgia correu bem. Contudo, exames feitos após a operação detetaram cancro. A minha equipa médica aconselhou-me a fazer um ciclo de quimioterapia preventiva e estou agora na fase inicial de tratamentos", realçou a princesa de Gales.

Afastada dos deveres públicos, tendo aparecido marcado presença em pouquíssimos eventos, Kate Middleton anuncia através de um vídeo, em setembro, que terminou os seus tratamentos de quimioterapia.

"Apesar de ter terminado a quimioterapia, o meu caminho para a cura e a recuperação total é longo e tenho de continuar a viver cada dia à medida que chega", realçou, notando que estava "ansiosa" por regressar ao trabalho, agradecendo todo o apoio que recebeu ao longo dos últimos meses.

Esta quinta-feira, 9 de janeiro, Kate completa 43 anos de vida, numa altura em que passou a valorizar as pequenas bençãos do dia-a-dia, como o tempo que passa com os três filhos. 2025 é, por isso, um ano de esperança.

