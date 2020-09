Kate Middleton usou pela primeira vez uma joia dedicada aos seus três filhos, George, Charlotte e Louis.

A duquesa de Cambridge surgiu num evento realizado num parque em Londres esta terça-feira, dia 22, com um colar adornado com três pingentes, gravados com as letras iniciais dos nomes dos seus meninos

A peça ternurenta foi combinada com um look simples e casual, como pedia a ocasião. Neste caso, umas calças em tom de cor-de-rosa e uma blusa branca.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Kate Middleton revela celebridade que os filhos mais adoram