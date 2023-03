Kate Middleton mostrou o seu lado mais descontraído. A princesa de Gales, de 41 anos, na qualidade de Coronel das Irish Guard, juntou-se aos militares para um dia de treinos em Wiltshire, Inglaterra, esta quarta-feira, 8 de março.

Conforme poderá ver pelas fotografias presentes na galeria, a mulher do príncipe William vestiu-se a rigor para a ocasião ao surgir com um casaco militar conjugado com umas calças verde e ainda botas. Devido ao frio, Kate não descurou de um gorro.

Leia Também: Chapéus há muitos, mas este de Kate Middleton deu nas vistas