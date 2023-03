Kate Middleton não podia ter começado o mês de melhor maneira. Esta quarta-feira, 1 de março, a princesa de Gales acompanhou o marido, o príncipe William, num evento comemorativo do Saint David's Day, em Windsor, Inglaterra.

Nesta ocasião, Kate brilhou com um visual perfeito.

Conforme evidencia a revista Hola!, a princesa estreou um sobretudo vermelho de Alexander McQueen. Esta foi uma aposta arrojada, tendo em conta que desde a morte da rainha Isabel II, em setembro do ano passado, Kate tem eleito cores mais sóbrias, como o azul, para compromissos.

No entanto, o grande destaque do visual foi o elegante chapéu (também novo) com penas de Juliette Botterill. O acessório está à venda por 644 euros.

