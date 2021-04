Esta sexta-feira, dia 23, duas semanas depois de receber a notícia da morte do príncipe Filipe, a família real britânica tem motivos para celebrar. O príncipe Louis, o mais novo dos três filhos de Kate Middleton e William, celebra o terceiro aniversário.

Adivinha-se um dia pacato, vivido em família, com discrição, à semelhança do que aconteceu no dia de aniversário da rainha Isabel II, mas pensa-se que Kate vá animar a data ao cumprir uma tradição especial.

Tal como revelou publicamente em 2019 no programa 'A Berry Royal Christmas', com a apresentadora Mary Berry, a duquesa gosta de ser a responsável pelo bolo de aniversário dos filhos. "Amo fazer o bolo. Tornou-se uma tradição", afirmou na altura.

Este gosto da duquesa por dias festivos terá sido 'herdado' dos pais, que são donos de uma empresa de comércio de decoração para festas, a Party Pieces.

Além de Louis, recorde-se, Kate Middleton e o príncipe William são ainda pais de George, de sete anos, e Charlotte, de cinco.

