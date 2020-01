As últimas notícias sobre Kate Middleton têm dado conta que a duquesa atravessa uma fase particularmente sensível, resultado das semanas de grande tensão pela saída de Harry e Meghan Markle do núcleo protocolar da família real britânica.

Fontes da revista Us Weekly revelaram que a mulher do príncipe William tem sentido "pânico e ansiedade". Estado que a tem levado a temer cenários futuros, nomeadamente na relação com os cunhados.

Novas informações realçam que Kate Middleton sente falta do convívio com Harry e "teme que não voltem a ser próximos" como antigamente. No que toca a Meghan Markle, a duquesa não faz questão de retomar a relação e prefere manter a distância.

De recordar que passaram 22 dias desde que Harry e Meghan emitiram um comunicado no qual expressavam a sua vontade em tornarem-se "independentes financeiramente". Após a aprovação da rainha Isabel II, foram-lhes retirados os títulos reais e o casal encontra-se agora no Canadá para o início de uma vida mais resguardada dos holofotes.

