A família real britânica vive um dos períodos mais polémicos desde que foi anunciada a saída do príncipe Harry e de Meghan Markle do núcleo sénior. Tema que desde o dia 8 de janeiro se mantém em grande destaque na imprensa internacional e que tem levantado burburinho no seio da realeza.

No meio de toda a azáfama, Kate Middleton tem sido um dos maiores focos de atenção, mostrando-se o grande apoio do marido, príncipe William.

A verdade é que se tem apresentado nos atos públicos com a mesma leveza, mas parece que a imagem idílica não se confirma para lá dos holofotes.

A revista Us Weekly apurou junto de fontes que as últimas semanas têm sido marcadas por grande pressão para a duquesa de Cambridge: "Kate tem estado em pânico com momentos de ansiedade. Ela mal tem tempo para descansar e quando tenta dormir a sua mente não para".

Consta que Kate Middleton tem trabalhado 18 horas por dia e tenta ainda conciliar com outros compromissos. Ritmo que se espera vir a desacelerar com a suposta 'entrada' das princesas Beatrice e Eugenie, filhas do príncipe André, na agenda oficial.

Foi noticiado esta quarta-feira que as netas de Isabel II são as possíveis substitutas de Harry e Meghan, começando assim a representar a rainha em deveres reais.

