Kate Middleton foi distinguida pelo rei Carlos III para desempenhar um novo papel. Conforme noticia a revista Hello!, a princesa de Gales foi escolhida para a posição de Royal Companion na Order of the Companions of Honour.

A ordem reconhece o trabalho da princesa como membro da realeza e o seu apoio e interesse nas artes.

A mulher do príncipe William é o primeiro membro da família real britânica a ser apontado para o reconhecimento em 107 anos de história da Royal Companion.

A princesa de Gales, recorde-se, é madrinha real da National Portrait Gallery, the V&A e da Photographic Society.

David Attenborough, Margaret Attwood, Dame Judi Dench, Paul McCartney e Elton John, por exemplo, são nomes que fazem parte da ordem em questão.

The Order of the Companions of Honour - limitada apenas a 65 pessoas - foi criada pelo rei George V em 1917 e reconhece o trabalho desenvolvido nas artes, ciências, medicina e serviços públicos.

Note-se que, atualmente, Kate batalha contra um cancro, pelo que está afastada dos compromissos reais públicos.

