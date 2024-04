James Middleton, irmão da princesa Kate Middleton, encontra-se numa disputa com um dos seus vizinhos que, segundo a imprensa internacional, terá feito várias queixas contra ele relacionadas com barulho na propriedade.

David Alderton, que vive na zona oposta de James e da mulher terá, inclusive, espalhado cartazes pela zona rural - em Stanford Dingley - a atacar a família Middleton.

Em declarações ao jornal The Independent, James abordou o assunto pela primeira vez.

"A polícia foi contactada pouco depois do nosso filho ter nascido porque ficamos preocupados com o que estava a acontecer na nossa zona. As autoridades foram envolvidas quando o nosso vizinho se queixou do barulho dos tratores e dos animais da quinta, a par de outras coisas", nota.

Segundo James, o vizinho em questão já tinha tido problemas com outros moradores da zona, tendo feito várias queixas que acabaram arquivadas.

Alderton terá mesmo entrado na propriedade de James, permitido que um jornalista a filmasse com recurso a um drone e ofendido verbalmente um amigo que estava de férias na sua casa.

Para além disso, este vizinho terá espalhado cartazes pela zona a criticar os pais de James e Kate, exigindo que estes pagassem aos credores do seu antigo negócio, a empresa de eventos Party Pieces.

"[As ações do Sr. Alderton] geraram animosidade na comunidade, rumores, ressentimentos e causaram ansiedade e angústia a mim e à minha família”, notou James ao jornal.

Quanto às queixas do barulho das máquinas, James afirmou: "É triste quando alguém que escolhe viver no campo e numa comunidade de agricultores não consiga aceitar que de vez em quando haja barulho e cheiro dos tratores e animais, especialmente se estão ao pé de uma quinta".

