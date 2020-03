Na noite desta terça-feira, Kate Middleton arrasou com um vestido verde esmeralda da marca The Vampire's Wife, cujo valor ronda os 1.800 euros. Não é de admirar, visto que é das personalidades mais ilustres da monarquia britânica. Contudo surpreendeu com a escolha dos acessórios.

A imprensa internacional, nomeadamente o Daily Mail, não deixou de notar que a completar o visual milionário estavam uns brincos da marca H&M, que estão disponíveis pelo valor de 7 euros.

As peças 'substituiriam' assim uns brincos de diamantes que Kate usou nessa mesma manhã e que valem cerca de 20 mil euros, afirma a revista Hello.

