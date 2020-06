Kate Middleton poderia receber o título de melhor irmã do mundo! A duquesa de Cambridge ofereceu um presente de aniversário a James Middleton que 10 anos depois este ainda recorda.

O empresário, de 33 anos, falou sobre o assunto em entrevista ao Daily Mail. "Enquanto estava intrigado pela natureza desde que me lembro - em criança lembro-me de ter uma colónia de formigas - acho que o meu fascínio com as abelhas começou com o Winnie-The-Pooh", notou.

"Sempre tive o desejo de ter uma colmeia, mas não se concretizou até ter 24 anos. A minha família, mãe, pai e irmãs, Catherine e Pippa, juntaram-se para me comprar o presente de aniversário mais fantástico que se pode imaginar", referiu.

E o que é que recebeu? Uma colmeia com mais de 1000 abelhas que trata até hoje...

