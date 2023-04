Kate Middleton guarda um "ressentimento" em relação a Meghan Markle por causa da morte da rainha Isabel II.

A monarca morreu a 8 de setembro de 2022, no Castelo de Balmoral, na Escócia.

No dia do falecimento, membros da família real viajaram para o país de maneira a despedirem-se da soberana. Contudo, Kate e Meghan não foram, sendo que à época a BBC noticiou que a princesa de Gales teria ficado com os filhos, uma vez que era o seu primeiro dia de escola.

No entanto, segundo Robert Jobson, especialista que publicou o livro 'Our King Charles III: The Man and the Monarch Revealed', Carlos III terá pedido à nora para não vir de maneira a que Harry também não levasse Meghan.

"O Harry estava a insistir que a Meghan viajasse com ele para a Escócia nos últimos momentos de vida da rainha, mas o rei disse que só os filhos e os netos poderiam estar com a rainha", disse Jobson ao The Daily Telegraph.

"Em privado, queria dizer que a Meghan não era bem-vinda, mas não poderia dizer isso ao Harry, por isso, interviu e pediu à Kate para se afastar de maneira a ser justo com Meghan", descreve.

"A Kate ficou afastada mas queria muito estar lá nos últimos momentos da rainha. Isso aborreceu-a, fazendo com que ficasse ressentida com a Meghan", completou.

Contactado pela imprensa, o Palácio de Kensington, que representa William e Kate, não comentou o sucedido.

