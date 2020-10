Se já viajou até Londres, é possível que uma das paragens tenha sido o Museu de História Natural, no centro da cidade. Este é dos pontos de maior interesse da capital britânica e foi precisamente onde Kate Middleton se deslocou esta quarta-feira, depois do encontro com o presidente e primeira-dama da Ucrânia.

Ora, como nota a revista Hello, a duquesa de Cambridge esteve uma reunião com Fiona McWilliams, Diretora Executiva do Desenvolvimento do museu, neste que é um dos locais mais requisitados pelos turistas.

Contudo, a sua passagem por lá foi discreta e pensa-se que não tenha estado em contacto com grande número de pessoas.

