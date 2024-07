Depois de ter surgido em público pela segunda vez após revelar a luta contra o cancro, Kate Middleton emitiu uma nova declaração, esta quinta-feira, dia 18 de julho, para comemorar a inauguração de dois novos jardins no Museu de História Natural de Londres, segundo a People.

"Apoio completamente o compromisso do Museu em criar um espaço especial que incentive as pessoas de todas as idades a estarem em contacto com a natureza e aprenderem mais sobre como podemos proteger o nosso mundo natural", disse a mulher do príncipe William em comunicado.

"Conheço o poder da natureza para apoiar o nosso desenvolvimento e bem-estar, tanto a trazer-nos alegria como a ajudar-nos a manter-nos fisicamente, mentalmente e espiritualmente saudáveis. Espero que esses jardins sejam inspiradores e transformadores para os milhares de pessoas que os visitarem", acrescentou.

As palavras de Kate Middleton foram destacadas na página de Instagram dos príncipes de Gales, e chegam depois de a mulher de William ter estado na final do torneio de Wimbledon, no passado fim de semana. Esta foi a segunda vez que Kate surgiu em público depois de ter revelado que está a lutar contra um cancro, em março.

