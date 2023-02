Kate Middleton mostrou-se surpreendida e muito feliz quando reencontrou um antigo professor universitário durante uma visita à Cornualha.

Durante uma passeata real na qual cumprimentou as muitas pessoas que se encontravam à porta do The National Maritime Museum Cornwall à sua espera, a princesa de Gales deparou-se com o professor Jim Embury, não resistindo em dar-lhe um grande abraço.

"As coisas que me ensinou, agora ensino aos meus filhos", disse a princesa, segundo o Cornwall Live, referindo-se ao príncipe George, de nove anos, à princesa Charlotte, de sete, e o príncipe Louis, de quatro.

Siga o link

"Ela foi uma aluna fantástica", garantiu ainda o docente, segundo a imprensa internacional.

Recorde-se que Kate Middleton sempre teve uma paixão por história, tendo esta aumentado quando foi para a University of St. Andrews, onde conheceu o príncipe William.

Leia Também: O truque de Kate Middleton para afinar a cintura no inverno