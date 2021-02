Nesta fase de confinamento em que estão a cumprir com rigor as medidas de prevenção contra a covid-19, Kate Middleton e o príncipe William continuam imparáveis nos compromissos virtuais e recentemente foi com um grupo de estudantes de enfermagem que se reuniram por via do Zoom.

Os duques de Cambridge conversaram com estagiários da Universidade de Ulster, na Irlanda do Norte, e aproveitaram a ocasião para deixar palavras de encorajamento aos estudantes.

"A enfermagem é uma das profissões de maior confiança no país, então vocês não poderiam ter feito uma escolha de carreira melhor, que é necessária agora mais do que nunca", elogiou Kate, referindo-se à atual situação pandémica que está a 'paralisar' o mundo.

