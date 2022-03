Depois da passagem pelo Belize, Kate Middleton e o príncipe William chegaram esta terça-feira, 22 de março, à Jamaica.

A viagem dos duques de Cambridge pelas Caraíbas está a ser seguida atentamente e a chegada ao país que marca a segunda parte da digressão foi igualmente notada.

Kate Middleton conquistou todas as atenções ao sair do avião com um deslumbrante vestido da marca Roksanda em amarelo, uma das cores da bandeira da Jamaica.

