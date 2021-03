Esta segunda-feira, 15 de março, foi particularmente feliz para Kate Middleton e para o príncipe William, que têm vivido dias agitados depois da polémica entrevista de Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey. Hoje, os duques puderam esquecer os problemas e festejar a chegada de um novo membro da família Middleton.

Kate e William acabam de ser tios do segundo filho de Pippa Middleton, irmã da duquesa, e de acordo com uma fonte da revista Hello os duques de Cambridge estão "para lá de felizes".

Pippa deu à luz uma menina, fruto do casamento com James Matthews, que veio juntar-se ao pequeno Arthur, de dois anos.

