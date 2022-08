Kate Middleton e os filhos mais novos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, viajaram de avião em classe económica até à Escócia, destaca a imprensa internacional.

A rainha, de 96 anos, que atualmente vive no Castelo de Balmoral, recebeu assim a visita da nora e dos netos na última semana de férias antes da escola começar.

A revista Hello! avança que o príncipe William e o príncipe George se deslocaram num voo diferente.

Num vídeo partilhado no TikTok vê-se Kate e os filhos a entrarem no avião com seguranças e a ama das crianças.

“Ninguém no avião tirou fotos ou gravou vídeos. Era apenas uma mãe a levar os filhos para irem ver a avó, mas houve burburinho no voo”, descreveu um dos passageiros.