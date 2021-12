O nascimento de um bebé é sempre motivo de grande alegria e, nesse sentido, Kate Middleton tem motivos para celebrar.

Dias antes do Natal, Natasha Archer, stylist e amiga da duquesa, deu à luz o seu segundo filho com o fotógrafo Chris Jackson. Foi precisamente Jackson quem deu a novidade nas redes sociais, com uma adorável foto dos dois filhos já em casa.

Esta ter sido, com certeza, uma notícia que deixou a duquesa de Cambridge enternecida.

