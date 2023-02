O príncipe William e Kate Middleton voltaram a marcar presença na cerimónia de entrega de prémios BAFTA. Os príncipes de Gales deslumbraram ao surgir na passadeira vermelha do evento de gala, que decorreu no domingo, 19 de fevereiro, em Londres.

Kate Middleton elegeu para a ocasião um vestido branco comprido, de um só ombro, assinado por Alexander McQueen.

A peça foi combinada com luvas pretas, carteira da mesma cor, sapatos dourados Aquazzura e uns surpreendentes brincos da Zara.

A princesa mostrou-se adepta de peças para todas as carteiras ao usar as joias da conhecida marca de roupa do grupo Inditex, que se encontram à venda em Portugal, no site da Zara, por 15,95 euros.

Veja na galeria o look completo.

