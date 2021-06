Nem a chuva para Kate Middleton! Esta sexta-feira, dia 18 de junho, a duquesa de Cambridge marcou presença no lançamento do seu novo projeto, a associação solidária The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

De forma a evidenciar a abertura deste projeto, cuja principal causa é a saúde mental, Kate fez primeiramente uma visita à London School of Economics e, posteriormente, reuniu-se com alguns pais no Palácio de Kensington.

Para a ocasião, a duquesa escolheu um elegante vestido em tons de lavanda. No entanto, o que acabou mesmo por chamar a atenção foi o guarda-chuva colorido com que foi captada nas fotografias que poderá ver na galeria.

