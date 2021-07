Foi há precisamente 10 anos que Kate Hudson foi mãe pela segunda vez. O pequeno Bingham nasceu no dia 9 de julho de 2011.

No Instagram, a atriz recordou uma fotografia que foi captada na altura em que o menino nasceu. Uma imagem que chega ao lado de um emotivo texto.

"[...] Dá para acreditar que já passou uma década inteira? Porque eu não consigo!!! O Bing está a tornar-se um jovem verdadeiramente incrível", começou por escrever.

"No ano passado escrevi muito sobre a sua personalidade, o que ainda é verdade conforme ele amadurece. Ele é caloroso, amoroso, sensível, dedicado, curioso. A lista continua. Desde o seu último aniversário, passou a gostar muito de jogar no mercado de ações... Sim, ouviram bem. Ele economiza todo o dinheiro que recebe, compra ações e verifica as ações diariamente e pede ações para o seu aniversário", contou.

"[...] Mais do que tudo, ele assume a vida e as experiências como um campeão. Supera os seus medos para obter o máximo de tudo. O meu filho do meio, amo-o tanto. Espero que se juntem a mim nos desejos de um grande aniversário de amor para o Bingo!!! Feliz aniversário, Bing", completou.

Uma publicação que começou desde logo a receber carinhosas mensagens dos fãs, que também fizeram questão de assinalar o aniversário do menino.

Recorde-se que o jovem é fruto da relação terminada da atriz com Matthew Bellamy. Kate Hudson é também mãe de Ryder, de 17 anos, do casamento com Chris Robinson. Atualmente, a celebridade está numa relação com Danny Fujikawa, desde 2017, com quem tem em comum a pequena Rani, de dois anos.

