Com a entrada de Kasha - membro da banda D.A.M.A e ex-namorado de Bárbara Bandeira - no 'Big Brother Famosos', Débora Picoito recorreu às stories da sua página de Instagram para recordar uma troca de mensagens com Bárbara Bandeira.

"Estava aqui a lembrar quando a Bárbara Bandeira a discutir comigo numa tentativa de me ofender me mandou inscrever no 'Big Brother'", começou por dizer ao mostrar as referidas mensagens, juntamente com uma imagem de Kasha no 'BB Famosos'.

"O peixe morre sempre pela boca", acrescentou a ex-concorrente de 'Casa dos Segredos', da TVI.

© Instagram_deborapicoito_officialpage

