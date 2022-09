Kasha recorreu à sua página de Instagram para falar do fim do programa 'Uma Canção Para Ti', da TVI. A nova edição do formato terminou na noite de domingo, 4 de setembro, com a pequena Leonor Quinteiro a sair vencedora.

Inicialmente, o músico dos D.A.M.A destacou o profissionalismo dos apresentadores Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes. "Com toda a graça e humanidade davam conta dos concorrentes, das famílias, do júri e enquanto faziam isso, ainda apresentavam um programa", disse.

De seguida, falou de Rita Pereira e de Rui Massena, que também foram destacados para o papel de júri. "Dois artistas com carreiras consolidadas mas que se desafiam e que me abraçaram nestas semanas e tornaram algo novo para mim apenas a casa onde íamos os três todos os domingos", escreveu.

"Um maestro, seis músicos e duas vozes que deram vida a muitas dezenas de canções portuguesas todos os programas. E muito, muito mais pessoas que todas estas semanas estiveram comigo, desde a cozinha, à maquilhagem/cabelo, a quem nos micava, até ao Zé Luís que nos punha em ordem", acrescentou.

"Sinto que este foi um programa movido pelo amor das pessoas pelo que fazem, obrigado por me terem feito parte disso", frisou.

Na mesma publicação, deixou também uma mensagem à vencedora, a pequena Leonor Quinteiro: "Parabéns. Depois do que vi e me fizeste chegar nestas semanas, sinto que não há nada que tu não consigas. Ter feito parte deste teu agora vai ter muita graça quando tu estiveres de norte a sul a dar concertos e com canções na rádio e no coração das pessoas".

"Chegou o fim de mais uma aventura, obrigado a quem me convidou e a toda a equipa", realçou.

Uma publicação que rapidamente recebeu várias reações na caixa de comentários, destacando-se a mensagem de Rita Pereira: "Foste uma agradável surpresa. Obrigada pelo carinho. Não te esqueças que prometes-te 'pelo menos 1 dia às 22h20'".

