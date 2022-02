O músico criticou as atitudes do ex-presidente do SCP no 'Big Brother Famosos'.

Um dos momentos mais tensos da gala de ontem do 'Big Brother Famosos' aconteceu quando Bruno de Carvalho elegeu Kasha como o concorrente mais hipócrita da casa. "Sinto que o Bruno é muito escorregadio, muito egocêntrico. É tudo premeditado. Todas as vezes que ele fala de amor não sinto que ele está a falar de amor, sinto que está a fazer propaganda ao amor. Não há muita sinceridade, não a sinto", afirmou no confessionário ao 'Big'. Já à conversa com Jaciara e Jardel, o músico do D.A.M.A não conseguiu esconder a sua indignação perante o que se passou, mostrando-se desiludido com Liliana pelo facto de esta ter concordado com Bruno, considerando que estaria a ser manipulada. "É uma amostra de homem", disse, por fim, evidenciando as suas atitudes imaturas. Veja aqui o momento. Leia Também: São namorados? Liliana hesita, Bruno de Carvalho admite que sim