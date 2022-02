Kanye West terá mandado entregar várias flores à ex-mulher, Kim Kardashian, esta segunda-feira, 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados.

Um gesto que, ao que tudo indica, faz parte do plano do rapper de reconquistar a mãe dos filhos, como relata o Page Six.

De referir ainda que esta informação chega pouco tempo depois da imprensa ter avançado com o fim da relação do artista com Julia Fox.

