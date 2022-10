Kanye West vive um dos momentos mais difíceis da sua vida. O rapper encontra-se envolvido numa enorme polémica na sequência de comentários que fez sobre judeus, os quais foram considerados antissemitas.

Depois de ter sido banido do Instagram, já de regresso à rede social, Kanye deixou a seguinte mensagem:

"Perdi dois mil milhões de dólares [dois mil milhões de euros, aproximadamente] num dia. Ainda estou vivo. Este é um discurso de amor. Ainda vos amo. Deus ainda vos ama. Não é o dinheiro que me define, mas sim as pessoas".

Em outras duas publicações, Kanye ainda ironizou com as marcas que têm colocado um fim às parcerias que tinham com ele.

Numa publicação, lê-se: "Ye [novo nome que adotou] terá cortado relações com Kanye West".

"Curtis Jackson [nome verdadeiro de 50 Cent] corta relações com 50 Cent".