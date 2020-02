Kanye West surpreendeu Kim Kardashian com uma viagem romântica no Dia dos Namorados. Um momento que o casal viveu a dois, com cenários paradisíacos como pano de fundo.

Esta quarta-feira, o rapper partilhou imagens da 'escapadinha' na qual se destaca a boa forma física da empresária, de 39 anos.

"Kaney, o fotógrafo. É fácil quando a vossa mulher é assim", escreveu na legenda da publicação.

Veja abaixo.

