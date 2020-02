As imagens mostram o casal a dançar ao som do tema 'All of Me'.

"Quem será o melhor dançarino?", esta é a pergunta que se impõe e que acompanha as imagens românticas de Kim Kardashian e Kanye West que estão a encantar os fãs nas redes sociais. Falamos de um vídeo encantador onde um dos casais mais famosos de Hollywood dança agarradinho ao som da música 'All of Me', de John Legend. Veja as imagens na galeria.