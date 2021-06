Kanye West e a sua marca, Yeezy, entraram com uma ação legal contra a Walmart. O rapper acusa a empresa de vender versões falsificadas de produtos seus, nomeadamente os ténis da coleção Foam Runner.

De acordo com as informações apresentadas no processo, a Walmart está a aproveitar-se da popularidade de Kanye para vender as suas próprias versões dos produtos com preços mais baixos e qualidade duvidosa.

De acordo com informações obtidas pelo New York Post, os ténis vendidos pela Walmart já mereceram queixas dos compradores por apresentarem "qualidade inferior" aos originais. Facto que na opinião de Kanye West prejudica a "reputação e a boa vontade da Yeezy".

Após o processo ter sido tornado público, a Walmart removeu a maioria dos Foam Runners do seu site e defendeu-se em comunicado enviado à imprensa.

"O produto mencionado na reclamação não é vendido pela Walmart, mas por vendedores do Marketplace. Levamos alegações como essa a sério e estamos a analisar a reclamação. Responderemos em tribunal, conforme apropriado, depois de sermos notificados", pode ler-se na referida nota.

