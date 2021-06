Kim Kardashian divertiu os seus seguidores do Instagram esta quinta-feira, dia 24, ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma fotografia do momento em que apanhou uma das suas filhas, neste caso a pequena Chicago, a tentar fugir com uma das suas carteiras de marca.

"Apanhei alguém a tentar fugir com as minhas coisas", escreve a socialite na legenda da engraçada imagem, onde a menina, de três anos, percebe que foi apanhada.

Como é possível notar, a fotografia foi captada dentro do enorme closet de Kim Kardashian e nela podemos ver algumas das muitas peças que fazem parte da sua incrível coleção de roupa e acessórios.

Kim Kardashian, recorde-se, é ainda mãe de North, de oito anos, Saint, de cinco, e Psalm, de dois. As quatro crianças resultam do casamento, entretanto terminado, com Kanye West.

