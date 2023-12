Kanye West desfrutou de bons momentos com a mulher, Bianca Censori, e a filha mais velha, North, na Disneyland.

O rapper foi 'apanhado' a caminhar em direção aos portões do parque temático, em Anaheim, na Califórnia, esta quinta-feira, de acordo com o Page Six, que destaca um vídeo que foi partilhado no Instagram.

Veja as referidas imagens abaixo:

De recordar que Kanye West é pai de quatro crianças. Além de North, de dez anos, tem ainda em comum com a ex-mulher Kim Kardashian os filhos Saint, de oito, Chicago, de cinco, e Psalm, de quatro.