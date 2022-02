Kanye West e Julia Fox estão numa relação aberta, noticia o Page Six. Fontes próximas do casal, que está junto desde o final do ano passado, notaram que tanto o rapper como a modelo continuam a encontrar-se com outras pessoas.

"A ligação deles transcende as normas porque são seres evoluídos que apenas querem ver o outro feliz. Não há ciúmes ou más energias", notou a fonte.

Uma outra fonte acrescentou à publicação que West, de 44 anos, tem também se encontrado com a modelo Chaney Jones, com quem esteve esta semana.

