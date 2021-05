Kamala Harris não podia estar mais orgulhosa da enteada, Ella Emhoff, que acaba de se formar na The New School's Parsons School of Design, em Nova Iorque.

Este sábado, 15 de maio, a vice-presidente dos EUA partilhou uma fotografia de ambas na sua página de Instagram e escreveu: "Parabéns à nossa filha Ella pela sua formatura".

"Estou tão orgulhosa de ti. Continua a sonhar com ambição e não há nada que tu não possas alcançar. Com amor, Momala", acrescentou.

Aos 21 anos, Ella já lançou uma carreira no mundo da moda e assinou com a IMG Models em janeiro, antes de se estrear na passerelle com a Proenza Schouler, na New York Fashion Week, em fevereiro. Um dia depois, conseguiu ser capa de revista, pela primeira vez, com a Dust.

Recorde-se que Kamala Harris está casada com Douglas Emhoff desde 2014. Além de Ella, Douglas é também pai de Cole, fruto do casamento anterior com Kerstin Emhoff.

