Como a maioria das pessoas, também Kaley Cuoco encontra-se em casa de quarentena com o marido, Karl Cook. A atriz, que se tornou conhecida pela sua personagem na série 'A Teoria do Big Bang', esteve à conversa com o apresentador de televisão Jimmy Kimmel.

Apesar de se encontrar num relacionamento com o cavaleiro desde 2016 e de ambos terem casado em 2018, a verdade é que a partilha da mesma casa não aconteceu logo.

Curiosamente, quis o destino que surgisse a pandemia do novo coronavírus a qual levou o casal a dividir o mesmo espaço.

“Estamos casados há um ano e meio, estamos juntos há mais de quatro anos e esta quarentena forçou-nos a finalmente morar juntos”, afirmou animada. “Tem sido ótimo para o nosso relacionamento. E concluímos que gostamos um do outro”, completou.

