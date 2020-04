O antigo jogador de futebol Kaká celebra esta quarta-feira, dia 22, o 38.º aniversário e o dia certamente que não será mais esquecido, uma vez que foi também hoje que descobriu o sexo do primeiro filho em comum com Carolina Dias Leite.

No momento de soprar as velas, ao cortar o bolo, o casal descobriu a cor correspondente ao sexo. E eis que foi cor de rosa, confirmando assim ser uma menina.

"Coração a explodir de alegria", afirmou a atriz.

No momento estavam também presentes os filhos mais velhos do ex-atleta brasileiro - Luca, de 11 anos, e Isabella, de nove -, fruto do casamento passado com a cantora Carol Celico, que se mostraram em êxtase com a notícia.

Ora veja.

