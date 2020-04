Foi através de uma publicação feita nas redes sociais que o casal Carolina Dias Leite e Kaká anunciaram ao mundo que aguardam a chegada do primeiro filho em comum.

"Obrigada, Jesus, (...) pelo milagre da vida e pela força sobrenatural de poder gerar uma vida", escreveu a modela na legenda de uma imagem onde exibe a sua barriguinha de grávida ao lado do marido.

Perante a novidade, Georgina Rodíguez fez questão de felicitar o casal. "Parabéns", escreveu a namorada de Cristiano Ronaldo num comentário que saltou à vista do olhar atento dos fãs.

Recorde-se que este é já o terceiro filho do antigo jogador de futebol. Kaká é pai de Luca, de 11 anos e Isabella, de 8, ambos fruto do casamento com Carol Celico.

