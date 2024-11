Cândido Costa e Cidália Oliveira estão de parabéns nesta quarta-feira, 6 de novembro, dia em que celebram o seu aniversário de casamento.

"Super Funaná. 4 anos", escreveu o antigo jogador de futebol na legenda de uma fotografia de ambos num restaurante, seguido de vários emojis.

Também nas stories da sua conta de Instagram publicou uma fotografia de ambos na praia.

Já Cidália, assinalou a data com uma fotografia do casal, partilhada nas stories da sua conta de Instagram com a legenda: "Que o nosso caminho seja sempre juntos".