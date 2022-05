Kaia Gerber, de 20 anos, e Austin Butler, de 30, estiveram juntos na estreia do filme 'Elvis', no Festival de Cinema de Cannes, esta quarta-feira, e roubaram as atenções.

O casal não passou despercebido quando se juntou durante o evento, e até houve um beijo apaixonado, com muitos sorrisos e cumplicidade.

De recordar que Austin Butler interpreta Elvis Presley no filme.

De acordo com a imprensa internacional, Kaia chegou à passadeira vermelha sozinha, enquanto o namorado apareceu com os colegas de elenco, incluindo Tom Hanks e Olivia DeJonge.

Veja as imagens na galeria onde o carinho e amor entre Kaia Gerber - filha da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber - e o ator não passam despercebidos.

Leia Também: Austin Butler quebra silêncio sobre fim da relação com Vanessa Hudgens