Em dezembro do ano passado, Justin Timberlake esteve nas bocas do mundo depois de se terem tornado virais imagens do ator em clima de cumplicidade com Alisha Wainwright. Acusado de trair Jessica Biel, o artista chegou mesmo a lamentar o episódio publicamente, alegando excesso de álcool.

Apesar da polémica, a companheira perdoou-o e o casal decidiu ultrapassar a má fase em conjunto. Mas vive agora um período de alguma instabilidade.

Fontes da revista Us Weekly revelaram que Timberlake e Biel estão a fazer terapia de casal. "Acham que é bastante construtivo" uma vez que "nalguns dias estão ótimos e noutros discutem".

Vale referir que o casal tem um filho em comum, Silas, de três anos.

