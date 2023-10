Para o mundo eram o casal perfeito, contudo, na realidade, as coisas estavam longe de ser um conto de fadas.

No seu livro de memórias - 'The Woman In Me' - que tem dado muito que falar, a cantora revelou que o terminou o seu namoro, em fevereiro de 2002, com uma mensagem apenas de duas palavras.

Tudo aconteceu no momento em que a artista se preparava para gravar uma cena de dança para o videoclipe 'Overprotected: The Darkchild Remix', em Los Angeles.

O realizador Chris Applebaum revela que estranhou quando Britney desapareceu durante entre 20 a 40 minutos do set de filmagens.

Quando a encontrou viu Britney sentada no chão de pernas cruzadas, com a maquilhagem borrada e a chorar.

"Não posso acreditar. Olha. Isto aconteceu", terá dito a cantora para o realizador.

Foi aí que lhe mostrou a mensagem de Justin, que dizia: "Tudo acabado!".

Na altura, Spears estava em dúvida se terminava as gravações, mas Applebaum acabou por encorajá-la a fazê-lo.

"Vou lá e vou mostrar-lhe que ele deu cabo da melhor coisa que já teve", respondeu a artista na altura, tendo terminado o trabalho.

No livro, Britney revelou ainda que fez um aborto, quando estava grávida de Justin Timberlake, uma vez que este não queria ser pai.

