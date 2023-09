Justin Hawkins foi visto de mãos dadas com a cantora Désirée Mishoe quando passeavam por Londres, na quinta-feira. As imagens estão a ser interpretadas pela imprensa internacional como a confirmação de um romance.

De acordo com o Daily Mail, estas novas informações chegam pouco mais de um ano depois de o cantor dos The Darkness, de 48 anos, ter revelado que era pai de um filho, casado e feliz, e que morava com a esposa Sarah.

No entanto, um porta-voz confirmou ao MailOnline que Justin e Sarah se divorciaram há algum tempo.

Leia Também: Kylie Jenner e Timothée Chalamet apanhados aos beijos