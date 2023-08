Inspire-se no look do casal, que se vestiu a rigor para um jantar.

Justin e Hailey Bieber não passaram despercebidos com o visual que escolheram usar numa saída à noite na passada quinta-feira. O cantor e a modelo decidiram ir jantar fora em West Hollywood e vestiram-se a rigor para este momento. Na ocasião, Hailey estava com um elegante vestido vermelho Magda Butrym - que custa 1.960 dólares (cerca de 1.700 euros) - e uma mala e sandálias de salto alto da mesma cor. Por sua vez, Justin combinou o visual com a mulher, usando umas calças vermelhas e uma camisa branca de manga curta. Leia Também: Ou se ama, ou se odeia. 10 visuais urbanos de Hailey Bieber