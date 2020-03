Justin Bieber decidiu surpreender os fãs ao convidá-los para estarem em direto consigo no Instagram. Um momento que foi divulgado na Internet, com destaque para a altura em que chegou a vez de uma jovem brasileira.

Assim que disse o nome do artista, Bieber não hesitou em perguntar se a seguidora era do Brasil. Após confirmar, o cantor explicou: “Eu sabia que eras do Brasil pela forma como tu disseste Justin”.

De seguida, Bieber fez questão de corrigir a jovem fã.

Veja o momento no vídeo abaixo:

