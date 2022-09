Justin Bieber, de 28 anos, anunciou esta terça-feira ter decidido cancelar os seus próximos espetáculos no Brasil, Chile e Argentina, devido a problemas de saúde.

O músico atuou no último domingo no Rock in Rio, no Brasil, mas diz ter-se sentido exausto após o espetáculo.

"Depois de descansar e falar com os meus médicos, família e equipa, fui para a Europa num esforço para continuar com a digressão. Fiz seis espetáculos ao vivo, mas isso custou-me muito. No último fim de semana, atuei no Rock in Rio e dei tudo de mim ao público do Brasil. Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso de fazer da minha saúde a prioridade agora. Então, vou fazer uma pausa nas digressões por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar", declarou, convicto de que conseguirá recuperar energias e regressar em breve aos palcos.

Justin Bieber fez ainda questão de recordar que no início deste ano tronou pública a sua batalha contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, que lhe deixou o rosto parcialmente paralisado e provoca o cansaço extremo que o impede de continuar em digressão.

