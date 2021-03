Justin Bieber admitiu que "desvalorizou" os problemas relacionados com as mulheres no passado. O artista confessou que não tinha empatia com o mundo feminino quando era mais novo e que não conseguia entender as questões à volta da igualdade de género.

"Sei que tenho sido ingénuo e não tive muito empatia com as mulheres no passado e desvalorizei os seus desafios", notou na sua conta de Instagram.

"Estou a aprender todos os dias ao lado da minha mulher quando vejo os desafios que ela enfrenta e que eu nunca terei de enfrentar", realça.

"As mulheres são heroínas e merecem ser celebradas hoje e todos os dias", completou a propósito do Dia Internacional da Mulher.

Recorde-se que Justin e Hailey casaram-se em 2018.

